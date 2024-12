Enges Ergebnis! MLS wählt Lionel Messi zum wertvollsten Spieler der Liga

Lionel Messi von Inter Miami ist der Most Valuable Player (MVP), also der wertvollste Spieler, der Saison 2024 in der nordamerikanischen Profi-Liga Major League Soccer (MLS). Das gab die Liga am Freitag offiziell bekannt.

Stimmberechtigt waren Spieler, Journalisten und Vereinsverantwortliche - und die entschieden sich mehrheitlich für den Argentinier. Er sammelte 38,43 Prozent der Stimmen und landete damit mit knappem Vorsprung auf dem ersten Platz. Dahinter folgt Mittelstürmer Cucho Hernández von Columbus Crew (33,7 Prozent), auf den Rängen drei und vier landeten der Ex-Liverpool-Angreifer Christian Benteke (7,1 Prozent) und Messis Miami-Teamkollege Luis Suárez (2,17 Prozent).

Messi bekam den Preis von MLS-Boss Don Garber vor den Augen von 250 Jugendspielern des Klubs überreicht.

Messi sagte: "Es ist eine Ehre für mich, diesen Award von euch allen zu erhalten. Es erfüllt mich mit Stolz, euch trainieren zu sehen. Ich freue mich jeden Tag, hier zu sein. Ich bin sehr glücklich in dieser Stadt und bei diesem Klub, der sich immer weiterentwickelt."

Dann wendete er sich direkt an die Jugendspieler: "Kämpft für eure Träume, arbeitet hart und kämpft um das, was ihr erreichen wollt. Am Ende zahlen sich Opfer und Anstrengungen immer aus. Ihr habt alle Möglichkeiten, für eure Träume zu kämpfen. Es ist mir eine Ehre, mit euch hier zu sein, vielen Dank."