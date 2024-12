DAZN, Amazon Prime Video oder Sky: Wer zeigt / überträgt 6. Spieltag der Champions League am Mittwoch heute live im Free-TV und Livestream?

Um die Frage nach der Übertragung zu beantworten, reicht heute ein Blick auf den Kalender: Es ist Mittwoch, und alle Mittwochsspiele werden live und exklusiv in voller Länge von DAZN ausgestrahlt - sowohl einzeln als auch in der Konferenz

Die Vorberichte zu VfB Stuttgart vs. Young Boys Bern sowie Dortmund vs. Barcelona beginnen um 20.30 Uhr (also eine halbe Stunde vorher). Alles was Ihr braucht, ist ein Abonnement des Pakets DAZN Unlimited.

Aufgepasst: Bis zum Ende der Woche (15. Dezember) könnt Ihr bei Abo-Abschluss in den nächsten beiden Monaten je 33 Prozent sparen. Anstelle von 44,99 Euro zahlt Ihr also nur 29,99 Euro für DAZN Unlimted - zudem könnt Ihr nach einem Monat wieder problemlos kündigen.