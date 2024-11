Nach MLS-Aus von Lionel Messi und Inter Miami: Kritik an umstrittener FIFA-Entscheidung dürfte lauter werden

Jordi Alba kritisiert MLS-Modus und den Schiedsrichter

Messis Mitspieler Jordi Alba, einst beim FC Barcelona schon Kollege des Weltmeisters von 2022, kritisierte nach dem Ausscheiden den MLS-Modus. Dieser sei "ein bisschen unfair", erklärte der Spanier: "Es wird seit vielen Jahren so gemacht, aber ich denke, es sollte der Meister einer Conference gegen den Meister der anderen antreten." Auch gegen Schiedsrichter Lukasz Szpala soll Alba gewütet haben.

Miami hatte in der Hauptrunde mit 74 Punkten einen Ligarekord aufgestellt. Atlanta (40) war erst über die Qualifikation in die Play-offs gerutscht. Trotz des frühen Scheiterns im Titelkampf darf Inter als punktbestes Team der regulären Saison im kommenden Jahr an der Klub-WM des Weltverbands FIFA in den USA teilnehmen.

Die Kritik an der vorschnellen Einladung dürfte nun noch lauter werden. Schließlich wurde der FIFA schon zuletzt unterstellt, dass Miami vor allem nominiert wurde, weil Messi in jedem Fall bei dem milliardenschweren Event dabei sein soll.

Im MLS-Viertelfinale (ab 23. November) bekommt es Atlanta mit Orlando City zu tun. In der vergangenen Woche hatte Los Angeles Galaxy mit Marco Reus bereits vorzeitig die Runde der besten acht Teams erreicht, nächster Gegner ist Minnesota United. In den weiteren Duellen treffen der Los Angeles FC auf die Seattle Sounders sowie die von Sandro Schwarz trainierten New York Red Bulls auf den Stadtrivalen New York City FC.