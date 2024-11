Nach grandioser Hauptrunde: Lionel Messi und Inter Miami droht schnelles Play-off-Aus

Nach dem Auftaktsieg in der Best-of-three-Serie musste sich das Team aus Florida im zweiten Spiel bei Atlanta United durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 (1:0) geschlagen geben. Die entscheidende Partie findet in der Nacht zum kommenden Sonntag (2 Uhr MEZ) in Miami statt, der Sieger steht im Halbfinale der Eastern Conference.