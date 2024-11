Knotenlöser Harry Kane: England steigt wieder in A-Liga der Nations League auf

England hat sich im letzten Länderspiel vor der Ankunft von Thomas Tuchel den Aufstieg in die A-Liga der Nations League gesichert. Die "Three Lions" gewannen das Prestigeduell mit Irland am Sonntagabend im Londoner Wembley-Stadion 5:0 (0:0) und schlossen die Gruppe B2 damit vor Griechenland auf dem ersten Platz ab.

Harry Kane (53., Foulelfmeter), Anthony Gordon (56.) und Conor Gallagher (58.) entschieden die Partie nach dem Seitenwechsel binnen weniger Minuten zugunsten der Gastgeber, Jarrod Bowen (76.) und Taylor Harwood-Bellis (79.) legten in der Schlussphase nach. Die Iren hatten nach der Gelb-Roten Karte gegen Liam Scales (51.), der den Foulelfmeter vor der englischen Führung verursacht hatte, nichts mehr entgegenzusetzen.

Irland hatte zunächst sehr defensiv gestanden und das Team von Lee Carsley, der sein letztes Spiel als Interimstrainer erlebte, vor eine Geduldsprobe gestellt. Von der Leichtigkeit, die England am Donnerstag beim 3:0 in Griechenland phasenweise versprüht hatte, war im ersten Abschnitt wenig zu sehen. Kanes verwandelter Strafstoß nach Foul an Jude Bellingham sowie der Platzverweis lösten schließlich den Knoten.