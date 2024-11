"Ein Geschenk für jeden Spieleragenten": Vater Neymar spekuliert über die Zukunft seines Sohnes

Neymar hat erst sieben Spiele für Al-Hilal bestritten

Auch wenn Neymar seit seinem Wechsel von Paris St. Germain im Juli 2023 erst sieben Spiele für die Araber bestritt.

Der Vater-Manager beobachte "die Spekulationen" ohne Panik. Es sei eine komfortable Lage: "Ich habe einen 32-Jährigen frei in der Hand, das ist ein Geschenk für jeden Spieleragenten." Der Kauf eines luxuriösen Penthouses im benachbarten Dubai für rund 50 Millionen Euro deutet allerdings auf einen Verbleib in der Region hin, Neymar sei "äußerst glücklich" in Saudi-Arabien.