Ehemaligem Hertha-Trainer gelingt großer Coup in der MLS

Der frühere Coach des FSV Mainz 05 und von Hertha BSC schaltete im Achtelfinale Titelverteidiger Columbus Crew in der Serie "Best of three" mit 2:0 aus.

Nach dem 1:0 in der ersten Partie gewann die Mannschaft um den früheren Leipziger Emil Forsberg Spiel zwei mit 5:4 im Elfmeterschießen. Nach 90 Minuten hatte es 2:2 gestanden, Forsberg hatte New York per Elfmeter zwischenzeitlich mit 2:1 in Führung gebracht. Auch im finalen Shootout verwandelte der Schwede vom Punkt. Matchwinner war Torhüter Carlos Coronel mit drei gehaltenen Elfmetern.