WWE-Legende The Undertaker präsentiert neues Trikot von Traditionsklub

Der CFC Genua hat mit der Vorstellung eines Sondertrikots für Aufsehen gesorgt. Model des neuen Jerseys des italienischen Traditionsvereins war niemand Geringeres als die US-amerikanische WWE-Legende The Undertaker.

Der 59-Jährige Wrestling-Star wurde zunächst in einem Reel auf dem Instagram-Kanal des Klubs mit seiner ikonischen Einzugsmusik angeteasert, ehe Fotos des "Deadman" im neuen Trikot veröffentlicht wurden.

Das Jersey ist hauptsächlich in schwarz gehalten, lediglich an den Ärmeln sowie am Kragen gibt es goldene Akzente. Genoa feiert damit die "Golden Darkside" der Stadt und will auf deren vielfältige Kultur aufmerksam machen.

Die Aktion fand bei den Fans des Serie-A-Klubs breite Zustimmung.