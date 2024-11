"Werden das Internet lahmlegen": Cristiano Ronaldo kündigt spektakulären Gast für YouTube-Kanal an

CR7 knackt Rekord auf YouTube

In der im Video gezeigten Szene kehrt Ferdinand kurz nach seinem Besuch noch einmal auf Ronaldos Anwesen zurück. "Was hast du vergessen?", fragt der Portugiese. Daraufhin Ferdinand: "Nach deinem nächsten Gast zu fragen."

CR7 ziert sich jedoch, zu verraten, wen er als nächstes begrüßt. Es handele sich jedenfalls um eine extrem prominente Person. "Ist es Giggs (Ryan, United-Legende, d. Red.)?", fragt Ferdinand. "Nein, aber das wäre schön", entgegnet Ronaldo.

Letztlich betont der Portugiese: "Wir werden das Internet lahmlegen."

Ronaldo hatte seinen YouTube-Kanal im August gelauncht und gleich einen neuen Weltrekord aufgestellt: Gerade einmal eineinhalb Stunden nach Eröffnung des Channels hatte "UR Cristiano" bereits die Marke von einer Million Abonnenten geknackt. Inzwischen ist die Zahl der Abonnenten auf 67 Millionen angewachsen.

Sportlich ist Ronaldo indes weiterhin in Torlaune. Für Al-Nassr kam er diese Saison schon auf zehn Tore in 15 Einsätzen und am vergangenen Freitag erzielte er bei Portugals 5:1-Sieg in der Nations League gegen Polen seine Länderspieltreffer 134 und 135.