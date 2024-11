"Wenn sie mich fragen, dann ist er der Beste": Chelseas Trainer Enzo Maresca hält einen englischen Stürmer für stärker als Harry Kane vom FC Bayern

"Vardy ist fantastisch. Die Leute wissen gar nicht, wie gut er ist", sagte der Blues-Coach. "Ich weiß, dass England mit guten Stürmern gesegnet ist mit (Harry) Kane, (Wayne) Rooney und einigen anderen. Aber wenn sie mich fragen, dann ist er der Beste."

Maresca begründete seine Ansicht damit, dass Vardy "viele Dinge" könne. Zum Beispiel gefährliche Läufe in die Tiefe anbringen und stark abschließen.

Maresca kennt Vardy bestens. Der Italiener war in der Saison 2023/24 Trainer in Leicester und führte den englischen Meister von 2016 aus der Championship zurück in die Premier League. Vardy erzielte unter ihm in 37 Pflichtspielen 20 Tore.

Maresca erinnerte sich: "Er kann für eine Woche ausfallen und nicht trainieren. Dann spielt er Samstag oder Sonntag und ist derjenige, der das Tor schießt."

In dieser Saison absolvierte der 37-Jährige unter Marescas Nachfolger Steve Cooper alle zehn Ligapartien in der Startelf und sammelte dabei fünf Scorerpunkte (vier Treffer, ein Assist).