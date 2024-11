"Wenn Real Madrid dich anruft, ist es eine Ehre": Star aus der Premier League befeuert Spekulationen um Transfer

Dem Radiosender SER sagte der spanische Europameister: "Spanien ist mein Land, ich verfolge LaLiga immer. Wenn Real Madrid dich anruft, der beste und erfolgreichste Klub der Historie, ist es eine Ehre. Dann muss man immer hellhörig sein."

Eine Aussage, welche die aktuellen Gerüchte um ein Interesse der Königlichen an Rodri weiter befeuern dürfte. In den vergangenen Wochen berichteten mehrere spanische Zeitungen, der defensive Mittelfeldspieler sei für die nächste Saison der Wunschspieler Nummer eins.

Rodri wurde in Madrid geboren. Er spielte in der Jugend für Atlético, wohin er nach einem Zwischenstopp beim FC Villarreal zurückkehrte. 2019 holte ihn Manchester City für 70 Millionen Euro Ablöse in die Premier League.

Rodris Vertrag beim englischen Meister läuft noch bis 2028. Generell sei er in England glücklich und könne sich auch vorstellen, dort irgendwann die Laufbahn zu beenden. Dazu habe er sich aber "noch gar keine Gedanken gemacht".

Er führte aus: "Ich setze mir keine langfristigen Ziele. Es ist absolut eine Möglichkeit, dass ich meine Karriere dort beende. Es ist ein Land, das mir alles gegeben hat. Ich liebe den dortigen Fußball, der Klub ist sportlich und strukturell großartig. Ich fühle mich sehr wohl."