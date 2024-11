Wegen einer Personalie in der Offensive: Florentino Pérez soll bei Real Madrid unzufrieden mit Carlo Ancelotti sein

Einem Bericht von Relevo zufolge ist Pérez verwundert darüber, dass Güler trotz seiner offensichtlichen Veranlagung so wenig zum Einsatz kommt.

Laut des Blattes kann gar niemand der Verantwortlichen der Madrilenen verstehen, warum der 19-jährige Türke und auch das brasilianische Supertalent Endrick nicht häufiger spielen. Jenes Unverständnis werde von den starken Leistungen Gülers und Endricks für ihre jeweiligen Nationalmannschaften verstärkt.

Güler war 2023 von Fenerbahce zu Real gewechselt. Nach schwierigen ersten Monaten in Madrid kam er in der Schlussphase der vergangenen Saison in Schwung und spielte dann eine starke EM für die Türkei.

In dieser Spielzeit hatte man bei Pérez und Co. daher den nächsten Schritt von Güler erwartet, bis dato schenkte ihm Trainer Carlo Ancelotti aber nur selten das Vertrauen. So kam der türkische Nationalspieler bisher in 2024/25 lediglich zu drei Startelfeinsätzen, jeweils gegen eher schwächere Gegner. Im Clásico gegen Barcelona oder im Derby gegen Atlético saß Güler 90 Minuten lang auf der Bank, im Champions-League-Topspiel gegen Borussia Dortmund wurde er erst kurz vor dem Abpfiff eingewechselt.