Wechsel in die Premier League? Topklub buhlt wohl um die Dienste von Real Madrids Arda Güler

Arda Güler sitzt bei Real Madrid meist nur auf der Bank

Güler war 2023 von Fenerbahce zu Real gewechselt, hat in Madrid einen langfristigen Vertrag bis 2029 unterschrieben. Nachhaltig gezündet hat er im Bernabeu bis dato aber noch nicht.

Stattdessen sitzt Güler viel auf der Bank, kommt meist nur zu kurzen Einsätzen. In dieser Saison stehen bisher lediglich 307 Einsatzminuten zu Buche, eine direkte Torbeteiligung gelang Güler dabei nicht. Zuletzt wurde der Youngster in der Türkei für eine schwache Leistung beim 0:0 gegen Wales am vergangenen Wochenende kritisiert, dabei war auch Gülers mangelnde Spielpraxis bei Real Thema.

Für Güler und Real steht am Sonntag ein Auswärtsspiel bei Leganes an, drei Tage später sind die Madrilenen in der Champions League beim FC Liverpool gefordert.

Arsenal trifft indes am Samstag in der Premier League auf Nottingham Forest, kommenden Dienstag sind die Engländer in der Königsklasse bei Sporting in Lissabon zu Gast.