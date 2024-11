Vor dem Transfer zum FC Bayern: Der BVB verhinderte Wechsel von Robert Lewandowski zu einem anderen Spitzenklub

Manchester United holte Shinji Kagawa vom BVB

Manchester United entschied sich dann 2012 für einen anderen Dortmunder Spieler: Die Red Devils lockten Shinji Kagawa auf die Insel, doch der Japaner glänzte in der Premier League nicht so, wie er es zuvor in der Bundesliga getan hatte. Für das Angriffszentrum holte United statt Lewandowski den Niederländer Robin van Persie vom Ligarivalen Arsenal.

Lewandowski gehört mit seinen 36 Jahren beim FC Barcelona immer noch zu den gefährlichsten Stürmern Europas. In der laufenden Saison steht er bei 14 Liga-Toren in 13 Spielen. In der Champions League hat er in vier Partien bislang fünfmal getroffen.