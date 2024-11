Zusammenbruch auf der Bank: Sorge um Ungarns Ex-Bundesliga-Star Adam Szalai

Der ehemalige Bundesliga-Star und aktuelle Co-Trainer Ungarns Adam Szalai ist beim Nations-League-Spiel in den Niederlanden auf der Bank zusammengebrochen. Der 36-Jährige wurde noch auf der Bank behandelt und dann auf einer Trage in die Katakomben gebracht. Mittlerweile ist er in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht worden.

Szalai war in der achten Spielminute zusammengebrochen. Die Betreuer und Spieler bildeten während der zehnminütigen Unterbrechung einen Kreis um Ungarns Co-Trainer, später wurde noch ein mobiler Sichtschutz aufgebaut.

Unter dem Applaus der Zuschauer wurde Szalai schließlich von der Bank in die Kabinen gebracht, wo er weitere 20 Minuten lang behandelt wurde. Nach Informationen des niederländischen TV-Senders NOS war er beim darauffolgenden Abtransport ins Krankenhaus bei Bewusstsein.