"Unfaire Situation": Trainer von Vinícius Júnior poltert gegen Vergabe des Ballon d'Or

Viele Experten und Fans waren von einem Sieg des Brasilianers bei der Ballon-d'Or-Verleihung ausgegangen, die Jury entschied sich aber ein wenig überraschend für Rodri. Vinícius Júniors Verein Real Madrid nahm die "Niederlage" seines Spielers sogar als Grundlage dafür, die Zeremonie geschlossen zu boykottieren.

Für Real Madrid und Vinícius Júnior geht es am kommenden Dienstag in der Champions League gegen die AC Milan weiter. Normalerweise hätten die Königlichen am Wochenende gegen den FC Valencia gespielt, aufgrund der starken Unwetter und Regenfälle in der Region Valencia wurde das Spiel jedoch auf unbestimmte Zeit verschoben.