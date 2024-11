SV Hartberg vs. Sturm Graz heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Bundesliga in Österreich im TV und Livestream?

In der Österreichischen Bundesliga wird am heutigen Samstag, den 9. November, der 13. Spieltag eröffnet. Drei Spiele stehen auf dem Plan. Unter anderem ist Meister Sturm Graz auswärts gegen den SV Hartberg im Einsatz. Der Ball in der Profertil-Arena (Hartberg) rollt ab 17 Uhr.