Schweiz vs. Serbien, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der A-Liga der Nations League gehen am heutigen Freitag, 15. November, in zwei Gruppen jeweils zwei Begegnungen des 5. Spieltags über die Bühne. In der Gruppe 4 kommt es im Stadion Letzigrund zum Duell zwischen der Schweiz und Serbien. Angepfiffen wird das Spiel um 20.45 Uhr.

Für die Schweiz steht viel auf dem Spiel. Nur mit einem Sieg kann das Tabellenschlusslicht (ein Punkt aus vier Spielen) den direkten Abstieg in die B-Liga verhindern. In der Hinrunde gewann Serbien (vier Punkte aus vier Spielen) gegen die Eidgenossen mit 2:0.