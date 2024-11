Rumänien vs. Kosovo, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League treffen am heutigen Freitag, den 15. November, mit Rumänien und Kosovo die beiden Topteams der Gruppe C2 aufeinander. Spielbeginn in der Arena Nationala (Bukarest) ist um 20:45 Uhr.

Das Weiterkommen ist beiden Teams bereits sicher, der Gruppensieg ist aber noch nicht entschieden. Kosovo ist mit drei Punkten Rückstand in der Pflicht, um Rumänien noch von Platz eins verdrängen zu können.

SPOX verrät Euch, wer das Länderspiel live im TV und Livestream überträgt.