"Jeder, der gegen sie beide gespielt hat, kennt die Unterschiede": Rodri hat bei Lionel Messi vs. Cristiano Ronaldo eine eindeutige Präferenz

Rodri über Lionel Messi: "Er wich dir einfach aus, als wärst du ein Stier im Ring"

Sobald der inzwischen 37-jährige Argentinier an den Ball kam, habe er stets gedacht: "Oh, jetzt droht Gefahr", so der Mittelfeldspieler weiter. "Bei einem der ersten Duelle mit Messi habe ich versucht, ihm den Ball abzunehmen - aber er wich dir einfach aus, als wärst du ein Stier im Ring. Ich hatte bei ihm immer das Gefühl, dass etwas Schlechtes für uns passieren würde."

Messi konnte den Ballon d'Or für den besten Spieler der Welt achtmal gewinnen, während Ronaldo auf fünf Auszeichnungen kommt. Vor einigen Wochen stand Rodri ganz oben, der spanische Europameister holte sich vor Real Madrids Offensivstar Vinicius Junior seinen ersten Ballon d'Or.

Für Messi ist das Fußballjahr 2024 bereits beendet, nachdem er mit Miami in den MLS-Playoffs schon früh gescheitert war. Die neue Saison startet für La Pulga erst im Februar 2025.

Ronaldos nächste Aufgabe steht derweil am Freitag an, dann trifft der 39-jährige Portugiese mit Al-Nassr auf Al-Qadsiah. Für Rodri könnte die Saison indes schon beendet sein, der 28-Jährige fällt bekanntlich seit Ende September mit einem Kreuzbandriss aus.