Raul und ein Ex-Trainer: Real Madrid soll Notfallplan für eine Ancelotti-Entlassung haben

Bei Real Madrid gibt es laut eines Berichts der Marca einen Notfallplan, sollte man sich noch im Laufe dieser Saison von Cheftrainer Carlo Ancelotti (65) trennen. Zwei Namen sind in diesem Fall als Interimslösungen auf der Trainerposition in der Verlosung: Die ehemaligen Real-Profis Raul und Santiago Solari.

Marca schreibt allerdings, dass es das klare Bestreben der Klubführung um Präsident Florentino Perez sei, mit Ancelotti weiterzumachen. Man glaube fest daran, dass der Italiener das Blatt bei den Blancos nach dem durchwachsenen Saisonstart und den turbulenten letzten Wochen wenden könne.

Falls dies nicht der Fall sei, sollten eben Raul oder Solari die Spielzeit zu Ende bringen.

Ancelottis Vertrag bei Real läuft noch bis 2026. Die Sport Bild berichtete am Mittwoch, dass es allerdings im Sommer 2025 zur vorzeitigen Trennung kommen werde und Perez dann Xabi Alonso von Bayer Leverkusen in die spanische Hauptstadt lotsen wolle. Auch in diesem Bericht hieß es, man wolle diese Spielzeit angesichts der großen Verdienste Ancelottis mit ihm beenden.

Raul (47), langjähriger Kapitän des LaLiga-Rekordmeisters, wäre eine logische Wahl als kurzfristiger Nachfolger, er trainiert aktuell Reals Castilla-Mannschaft und soll Ambitionen auf das Amt des Cheftrainers haben.

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Solari war bereits einmal Trainer bei Real. Von Oktober 2018 bis März 2019 stand er in Madrid an der Seitenlinie, allerdings nicht mit übermäßigem Erfolg. Der 48-Jährige ist aktuell Reals Sportdirektor.