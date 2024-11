Rapid Wien, Conference League in Österreich heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Petrocub vs. SCR im TV und Livestream?

Was die Übertragung in Österreich betrifft, ist heute canal+ verantwortlich. Der Streamingdienst besitzt in der aktuellen Saison die Übertragungsrechte an zahlreichen Spielen der Conference League, Europa League und Champions League in Österreich. Für die Freischaltung der Spiele wird ein kostenpflichtiges Abonnement benötigt. Die Kosten dafür liegen bei 7,50 Euro pro Monat, ehe es nach sechs Monaten mit Zahlungen in Höhe von 14,99 Euro je Monat weitergeht.

In Deutschland gibt es keine Übertragung zum Duell zwischen Petrocub und Rapid Wien. Bei RTL+ ist das Spiel jedoch in Form einer Konferenz zu sehen.