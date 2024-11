Neuer Job für den Weltmeister? Per Mertesacker als Sportchef bei einem europäischen Topklub im Gespräch

In dem Bericht heißt es, Arsenals Verantwortliche hätten auf ihrer Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Edu (48) aktuell zwei Favoriten: Den deutschen Ex-Nationalspieler Mertesacker und Tomas Rosicky (44), einst ebenfalls langjähriger Profi bei den Gunners.

Mertesacker arbeitet bereits bei Arsenal. Direkt nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn übernahm er im Sommer 2018 die Leitung der Nachwuchsabteilung beim englischen Vizemeister. Im Sommer war er in Diensten des ZDF an der Seite seines Weltmeisterkollegen Christoph Kramer TV-Experte bei der Europameisterschaft in Deutschland.

Rosicky spielte mit Mertesacker noch bis 2016 zusammen für Arsenal. Anschließend lief der ehemalige Spielmacher des BVB noch für Sparta Prag auf. Ende 2018 startete er dort eine Karriere als Sportdirektor und gewann mit dem tschechischen Spitzenklub seitdem zwei Meisterschaften und zweimal den nationalen Pokal.

Edu verkündete in dieser Woche überraschend seinen Abgang von Arsenal. Der Brasilianer hatte dort in den letzten Jahren erfolgreiche Arbeit geleistet und bildete mit Teammanager Mikel Arteta ein starkes Gespann. Allerdings will sich Edu beruflich verändern und er wird mutmaßlich einen Posten im Multi-Klub-Gebilde des Griechen Evangelos Marinakis übernehmen. Zu dessen Vereinen gehört auch Arsenals Premier-League-Rivale Nottingham Forest.