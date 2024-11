ÖFB-Team, Nations League heute live in Österreich im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Länderspiel gegen Slowenien im TV und Livestream?

In Österreich wird auch das letzte Gruppenspiel des ÖFB-Teams im Free-TV zu sehen sein. Um 16.55 Uhr startet der ORF mit den Vorberichten, eine gute Stunde könnt Ihr Euch also auf die Partie einstimmen. Parallel wird der Spaß auch im Livestream über ORF ON zur Verfügung gestellt. In beiden Fällen ist dieses Team am Start:

Kommentar: Daniel Warmuth

Co-Kommentar: Michael Liendl

Moderation: Alina Zellhofer

Analyse: Herbert Prohaska und Viktoria Schnaderbeck

Im Nachbarland Deutschland sieht die Lage ein wenig anders aus, dort werden alle Nations-League-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv von DAZN gezeigt. Für Österreich vs. Slowenien müsst Ihr also zahlen, für den Dienst ist nämlich ein Abonnement vonnöten. Matthias Naebers kommentiert.