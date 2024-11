Nations League, Gruppenphase: Welche Teams haben sich bereits für das Viertelfinale qualifiziert?

In der Nations League 2024/25 stehen in den nächsten Tagen wichtige Entscheidungen bevor. Nach den Partien des 5. und 6. Spieltags der Gruppenphase (14. bis 19. November) stehen in der Liga A die acht Mannschaften fest, die im kommenden Jahr um den Nations-League-Sieg spielen werden.

In der Liga A qualifizieren sich die vier Gruppensieger und die vier Gruppenzweiten für das neu eingeführte und in Hin- und Rückspiel ausgetragene Viertelfinale (20. und 23. März 2025), deren Sieger wiederum beim bereits bekannten Final-Four-Turnier (4. bis 8. Juni 2025) dabei sind.