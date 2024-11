Geht Alphonso Davies und sein Kumpel kommt zum FC Bayern München? 20 Topstars, deren Verträge auslaufen und die ab Januar mit anderen Klubs verhandeln dürfen

© imago images

Joshua Kimmich (FC Bayern München)

Zwar gab es in den vergangenen Monaten immer wieder Spekulationen über mögliche Interessenten an Kimmich, so richtig konkret wurde allerdings nichts davon. Aktuell scheint es wie bei Sané darauf hinauszulaufen, dass der Mittelfeldmann doch noch beim FCB verlängert.

Allerdings betonte Kimmich jüngst auch, dass er sich noch den einen oder anderen Gedanken machen wird: "Das ist eine sehr, sehr wichtige Entscheidung in meiner Karriere. Die Entscheidung muss gut überlegt sein. Da spielt natürlich die Vergangenheit eine Rolle, aber auch die Zukunft. Das werde ich mir überlegen", so Kimmich auf einer Pressekonferenz beim DFB-Team am Mittwoch.