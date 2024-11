"Lasst uns den Brexit durchziehen": Fans des 1. FC Heidenheim unterstützen Mannschaft gegen Chelsea mit originellem Banner

Frank Schmidt sehr zufrieden: "Haben ein richtig gutes Spiel gemacht"

Großen Einfluss auf das Ergebnis sollte das Banner aber nicht haben. Trotz guter Leistung und einer Vielzahl von Chancen mussten sich die Heidenheimer mit 0:2 gegen die Blues geschlagen geben. Der Ex-Leipziger Christopher Nkunku brachte Chelsea in der Voith-Arena auf dem Schlossberg in der 51. Minute in Führung, Mychajlo Mudryk (86.) entschied die Partie spät, Cesare Casadei (90.+6) sah bei Chelsea in der Nachspielzeit Gelb-Rot.

Schmidt war mit der Leistung seiner Elf dennoch äußerst zufrieden. "Wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Darauf kann ich aufbauen. Wir hatten gegen so eine Mannschaft genügend Chancen. Wir haben in der Bundesliga nur große Spiele. Das ist unsere Priorität. Diese Energie müssen wir für die nächsten Aufgaben nutzen, diese Emotionen müssen wir mitnehmen."

Trotz der guten Ergebnisse in der Conference League haben die Heidenheimer in der Bundesliga zu kämpfen. Nach elf Spielen und zehn Zählern liegt der 1. FCH nur auf dem 15. Tabellenplatz. Seit sechs Partien wartet man auf einen Sieg.

Die nächste Möglichkeit auf einen Dreier bietet sich am kommenden Sonntag. Dann ist die Frankfurter Eintracht beim 1. FC Heidenheim zu Gast.