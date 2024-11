Kroatien vs. Portugal, Nations League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das Fußball Länderspiel im TV und Livestream?

In der Nations League findet am heutigen Montag, dem 18. November, die Partie zwischen Kroatien und Portugal statt. Anpfiff im Stadion Poljud in Split ist um 20.45 Uhr.

Cristiano Ronaldo und seine portugiesischen Kollegen führen die Tabelle der Gruppe A1 an. Kroatien liegt dahinter auf Platz zwei. Das Hinspiel konnte Portugal durch Treffer von Dalot und Ronaldo mit 2:1 gewinnen. Gelingt Kroatien die Revanche?

SPOX verrät Euch, wo das Topspiel übertragen wird.