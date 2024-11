Klub WM 2025, Auslosung: Termin, Datum, Ort, Zeitplan, Teams, Modus, Gruppen, Spielplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Klub WM 2025, Auslosung: Termin, Datum, Ort, Zeitplan

Die Auslosung der Klub WM 2025 findet am Donnerstag, den 5. Dezember, statt. Das Event wird in Miami, Florida, in den Vereinigen Staaten abgehalten und damit in der Stadt des Gastgebers Inter Miami CF.

Los geht es mit der Ziehung im Dezember um 19.00 Uhr deutscher Zeit.