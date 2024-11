Kein politisches Statement: Ehemaliges Talent des BVB rechtfertigt sich nach Tanz von Donald Trump als Torjubel

"Trump-Dance" wird auf Social Media ein viraler Hit

Pulisic reihte sich damit in die Liste von Sportlern ein, die den "Trump Dance" in der jüngeren Vergangenheit ebenfalls für Jubelposen verwendeten. Der Rookie-Tight End der Las Vegas Raiders, Brock Bowers, führte den Tanz nach einem Touchdown am Sonntag auf und sagte, er sei von UFC-Star Jon Jones inspiriert, der den Tanz am Wochenende bei UFC 309 im Madison Square Garden aufführte.

Der designierte US-Präsident Trump hatte den Tanz im zurückliegenden Wahlkampf hin und wieder auf Veranstaltungen vorgeführt. In der Folge wurde dieser zu einem viralen Hit und tausendfach kopiert.

Pulisic spielte vor seiner Zeit in der Serie A bei der AC Mailand unter anderem für den BVB sowie für den FC Chelsea. Bei den Schwarzgelben sammelte er in knapp vier Jahren 127 Einsätze, wobei er 19 Tore erzielte und 26 Assists gab.

Pulisic wird am kommenden Wochenende zur AC Milan zurückkehren, wo er zusammen mit Yunus Musah am Samstag in der Serie A auf Weston McKennie, Tim Weah und Juventus Turin treffen wird.