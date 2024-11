"Habe mich verletzt gefühlt": Pierre-Emerick Aubameyang enthüllt heftigen Streit mit Ex-Trainer

Aubameyang und Arteta gerieten mehrere Male aneinander

Aubameyang geriet wegen wiederholter disziplinarischer Probleme mit Arteta aneinander. Die Pünktlichkeit des Stürmers wurde zu einem Quell ständiger Spannungen zwischen den beiden, weshalb Arteta wegen des Verhaltens des Stürmers immer frustrierter wurde.

Die sich verschlechternde Beziehung führte schließlich dazu, dass Aubameyang Arsenal im gegenseitigen Einvernehmen verließ. Im Jahr 2022 wechselte er ablösefrei zum FC Barcelona und beendete damit seine Zeit im Emirates auf bittere Art und Weise.

Aubameyang war 2023 ablösefrei vom FC Chelsea nach Marseille gewechselt. Für den französischen Spitzenklub kam der ehemalige Dortmunder vergangene Saison auf starke 30 Tore in 51 Pflichtspieleinsätzen. Zudem steuerte Aubameyang auch noch elf Assists bei.

Aubameyang spielt jetzt in der saudischen Profiliga bei Al-Qadsiah und hat in neun Ligaspielen vier Tore erzielt. Nach der Länderspielpause wird er am 22. November gegen Cristiano Ronaldos Al-Nassr das nächste Mal im Einsatz sein.