"Habe kein Verhältnis zu ihm": Nächste Eskalationsstufe im Zoff zwischen Ralf Rangnick und ÖFB-Präsident?

Ralf Rangnick will Geschäftsführer halten: "Sehe derzeit keinen besseren Ersatz"

Der ehemalige Bundesliga-Trainer machte noch einmal deutlich, dass er sich keinen geeigneteren Kandidaten für den Posten vorstellen könne. Neuhold mache einen "richtig guten" Job, er "sehe derzeit keinen besseren Ersatz". Er plane mit diesem auch das anstehende Fußballjahr 2025. "Denn sonst wüsste ich nicht, mit wem ich darüber reden soll."

Angesichts des schwelenden Konflikts hat Präsident Mitterdorfer für Freitag eine außerordentliche Präsidiumssitzung in Wien einberufen. Dort könnte die Ablösung Neuholds bestätigt werden. Möglich ist aber auch eine Kehrtwende: Denn nicht nur Rangnick hatte sich für einen Verbleib des Geschäftsführers stark gemacht, auch die Nationalmannschaft hatte sich in einem offenen Brief an das Präsidium gewandt.

Sportlich gab es für die Österreicher zuletzt ebenfalls wenig Grund zum Jubeln. Trotz deutlicher Überlegenheit kam die Rangnick-Elf in der Nations League gegen Slowenien nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus und verpasste somit den direkten Aufstieg in die Liga A.