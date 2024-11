"Aber das ist egal": Galatasarays Trainer Okan Buruk bestätigt Ausstiegsklausel bei Victor Osimhen

© getty

Bericht: Manchester United interessiert sich für Galatasaray-Star Victor Osimhen

Die in Neapel ansässige Zeitung Il Mattino schreibt nun, Englands Rekordmeister Manchester United wolle Osimhen zur nächsten Saison verpflichten und plane ein Tauschgeschäft mit dem bislang erfolglosen Ex-Bayern Joshua Zirkzee. Zusätzlich sollen 30 Millionen Euro an Napoli fließen.

In neun Einsätzen für Gala erzielte Osimhen acht Tore. Dazu lieferte der 25-Jährige noch vier Assists.

Osimhen weilt aktuell bei der nigerianischen Nationalmannschaft. Nach der Länderspielpause trifft er mit Galatasaray am 23. November auf Abstiegskandidat Bodrum FK. Es folgt das Duell mit Alkmaar in der Europa League am 28. November.