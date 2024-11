Galatasaray will angeblich Luka Jovic als Sturmpartner für Victor Osimhen

Jovic floppt bei Real Madrid

Nach einer erfolgreichen Leihe von Benfica verpflichtete Eintracht Frankfurt den Stürmer im Sommer 2019 für 22 Millionen Euro - nur, um ihn sofort für 63 Millionen Euro an Real Madrid weiterzuverkaufen. Der Deal erwies sich für die Königlichen als Riesen-Reinfall, denn Jovic bekam in Madrid kein Bein an die Erde. Drei Jahre später ging es für ihn ablösefrei zur Fiorentina - und nur ein Jahr später zahlte die AC Milan nur 0,5 Millionen Euro für ihn.

In der laufenden Saison kommt Jovic bei Milan auf 78 Einsatzminuten. In der vorherigen Spielzeit steuerte er immerhin neun Tore und zwei Assists in 30 Einsätzen in allen Wettbewerben für die Rossoneri bei.

Deutlich schlechter lief es für ihn bei Real Madrid, als dem Stürmer in 51 Spielen nur drei Tore gelangen.