"Er ist nicht von diesem Planeten": Unterschied zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo erklärt

Der frühere Barcelona-Star Gerard Piqué hat erklärt, was Lionel Messi seiner Meinung nach stets von Cristiano Ronaldo abgehoben hat.

Im Interview mit der italienischen Zeitung Corriere dello Sport auf die ewig junge Debatte angesprochen, sagte Piqué: "Es war immer anders. Cristiano war der Beste unter den Menschen, aber Leo ist nicht von diesem Planeten. Jeden Tag im Training habe ich wundervolle Dinge von ihm gesehen - es wird nie wieder jemanden geben, der so schnell denkt wie er. Er kam mit 13 nach Barcelona und spielte später in der ersten Mannschaft genau so wie er es auch in der Nachwuchsakademie getan hatte."

Piqué, der seine Karriere Anfang 2023 beendet hatte, spielte mit Messi schon zusammen in Barcelonas Nachwuchs. In seinen drei Jahren bei Manchester United (2004 bis 2006 und 2007/08) erlebte der Innenverteidiger auch Ronaldo hautnah, ehe er nach Barcelona zurückkehrte und an der Seite von Messi eine goldene Ära der Katalanen mit prägte.

Messi und Ronaldo machten jahrelang den Gewinn des Ballons d'Or unter sich aus, von 2008 bis 2017 erhielten stets entweder der Argentinier oder der Portugiese die begehrte Trophäe. Insgesamt wurde Messi achtmal als bester Spieler der Welt ausgezeichnet, CR7 kam auf fünf Awards.