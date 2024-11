Einer kostet eine stattliche Summe! FC Barcelona schlägt doppelt auf dem Transfermarkt zu

FC Barcelona hat eine Partnerschaft mit der "Africa Foot Academy"

Für Traore wird die Zeit in Barcelona zunächst eine Testphase sein. Zumal er erst am 3. November 2025 volljährig wird. Beide Spieler wechseln im Rahmen einer Partnerschaft, die Barça bereits seit längerer Zeit mit der "Africa Foot Academy" hat. Der europäische Spitzenklub unterstützt die Ausbildung vor Ort finanziell und erhält im Gegenzug das Vorrecht auf die besten Talente.

Der FC Barcelona musste wegen finanzieller Schwierigkeiten in den letzten Jahren wieder stärkeren Fokus auf die Ausbildung von Talenten legen. Am Samstagabend geht es für das Team von Hansi Flick in der spanischen Liga mit einem Auswärtsspiel bei Celta Vigo weiter.