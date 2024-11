"Ein Mythos": Ehemaliger Bayern-Star kritisiert Vorurteile gegen Saudi-Arabien

Cancelo mit Al-Hilal an Tabellenspitze

Cancelo hat bisher 14 Pflichtspiele für Al-Hilal absolviert, in denen er auf ein Tor und sechs Assists kam. Mit seinem Verein führt der portugiesische Nationalspieler die Tabelle der Saudi Pro League aktuell an.

Nachdem er am Montag beim 1:1 in der Nations League gegen Kroatien 90 Minuten lang für Portugal auf dem Platz stand, reist Cancelo nun zurück nach Saudi-Arabien. Am Samstag steht dort das nächste Spiel an, wenn er mit Al-Hilal bei Al-Khaleej zu Gast ist.