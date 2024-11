"Ein anderer Grund fällt mir aber nicht ein": Carlo Ancelotti verrät, wann er seine Karriere beendet

In einem Interview mit France Football schilderte der 65 Jahre alte Italiener: "Ich habe im Fußball vor 48 Jahren angefangen. Von daher fange ich an, an den Tag zu denken, an dem es enden könnte. Was mich dazu bringen könnte, aufzuhören? Ich würde sagen, dass ich aufhören würde, falls Real Madrid mich entlässt. Ein anderer Grund fällt mir aber nicht ein."

Seine Familie dränge ihn nicht zum Aufhören, so Ancelotti – im Gegenteil: "Meine Frau will, dass ich weitermache. Sicher bin ich mir aber, dass der Tag, an dem ich meine Karriere beende, ein fantastischer sein wird."

Er wolle dann vor allem Reisen unternehmen, so der Ex-Profi. Als Ziele nannte er Argentinien, die Malediven und Australien.

Ancelottis Äußerungen fallen in eine Zeit, in der er bei Real so sehr in der Kritik steht wie selten zuvor. Der Titelverteidiger in LaLiga und Champions League hechelt in beiden Wettbewerben den eigenen Ansprüchen hinterher und kassierte zuletzt empfindliche Heimniederlagen gegen den FC Barcelona (0:4) und Milan (1:3).

Es häufen sich die Medienberichte, dass Ancelotti schon vor dem Ende seines Vertrags in Madrid im Sommer 2026 gehen muss. Aufgrund der Verdienste des ehemaligen Bayern-Trainers sei eine Entlassung während der Saison nicht vorgesehen, im Sommer 2025 allerdings wolle Klubchef Florentino Perez Ancelotti durch Xabi Alonso von Bayer Leverkusen ersetzen. Dies schrieb unter der Woche die Sport Bild.