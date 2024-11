Die Achterbahn fährt weiter! Ehemaliges BVB-Talent Hendry Blank erlebt inkonstante Zeit bei Red Bull Salzburg

© getty

Hendry Blank: Das sind seine Stärken

"Anfangs war es für mich nicht ganz so einfach", bestätigte der heute 20-Jährige, der wie von ihm angekündigt im Sommer Gas gab und unter dem neuen Coach Pep Lijnders zu einem Gewinner der Vorbereitung avancierte. Blank, der Liverpools Virgil van Dijk als sein Vorbild nennt, überzeugte in vielerlei Hinsicht: Er bringt eine große Ruhe am Ball und ein gutes Aufbauspiel mit, ist sehr athletisch sowie zweikampf- und kopfballstark.

Am 1. Spieltag bekam Blank folgerichtig von Ljinders das Mandat für die Startelf. Beim 3:2-Sieg gegen den Grazer AK kam der Innenverteidiger in 79 Minuten auf sieben Balleroberungen, eine Zweikampfquote von 100 Prozent und er brachte 98 Prozent seiner Pässe an den Mann. "Er hat einen guten Schritt gemacht, er kann einen Diagonalball spielen und das Spiel gut strukturieren. Er ist sehr jung und hat riesiges Potenzial. Sein großer Vorteil ist, dass er ein Linksfuß ist", lobte Lijnders.

Mittlerweile jedoch ist bei den Salzburgern wie bei Blank etwas der Wurm drin. Dem sehr erfolgreichen August mit fünf Siegen aus sieben ungeschlagenen Pflichtspielen folgte bis heute dieselbe Anzahl an Dreiern - allerdings in doppelt so vielen Duellen. Besonders in der Champions League zahlte Salzburg mit seiner jungen Truppe viel Lehrgeld.