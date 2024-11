"Das ist noch nicht das Ende": England-Legende traut Cristiano Ronaldo irren Rekord zu

Cristiano Ronaldo fehlen noch 90 Tore zu magischer Marke

Ob Ronaldo die 90 fehlenden Treffer bis zur 1000-Tore-Marke noch erreicht, darf trotz Terrys Optimismus aber zumindest in Frage gestellt werden.

Schließlich feiert der Ex-Real-Superstar im Februar kommenden Jahres bereits seinen 40. Geburtstag. Ronaldos Vertrag bei Al-Nassr läuft Ende Juni 2025 aus, wahrscheinlich will er seine Karriere aber noch mindestens bis zur WM 2026 fortsetzen. Zuletzt äußerte CR7 selbst Zweifel daran, ob er es tatsächlich bis zur 1000-Tore-Marke schaffen kann.

Die nächste Chance, sein Trefferkonto in die Höhe zu schrauben, hat Ronaldo am Montagabend. Dann ist er mit Portugal im abschließenden Gruppenspiel der Nations League in Kroatien zu Gast. Beim 5:1-Sieg gegen Polen am vergangenen Freitag hatte CR7 einen Doppelpack geschnürt.

In der laufenden Saison kam Ronaldo für Al-Nassr bisher 15-mal zum Einsatz. Dabei gelangen dem 39-Jährigen zehn Tore und drei Assists.