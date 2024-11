Cristiano Ronaldo von Schönheitsarzt und Botox-Spezialist verklagt: Blieb CR7 Rechnungen über 48.000 Euro schuldig?

Wie The Sun berichtet, hat Dr. Roshan Ravindran, in der Szene bekannt als Dr. Rosh, förmliche Klage eingereicht gegen Cristiano Ronaldo. Der Superstar, seit Januar 2023 für Al-Nassr in Saudi-Arabien aktiv, soll während seiner zweiten Zeit bei Manchester United, die 15 Monate von 2021 bis 2022 dauerte, Patient des Schönheitsarztes gewesen sein, die Rechnungen in Höhe von 48.000 Euro aber nicht beglichen haben. Offen ist, ob Ronaldo allein oder auch seine Lebensgefährtin Georgina Rodriguez die Diense des Beauty-Docs und Botox-Spezialisten in Anspruch genommen hat. Berichten zufolge soll Dr. Rosh in seiner Klinik in Cheshire für Ronaldo und seine Familienmitglieder gearbeitet.