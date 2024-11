Bahnt sich Transferhammer für über 100 Millionen an? FC Liverpool denkt wohl über Verpflichtung von Real-Madrid-Star nach

Aurélien Tchouaméni könnte Darwin Núñez als Rekordtransfer ablösen

Der 24-Jährige könnte somit zum Rekordtransfer von Liverpool avancieren und Darwin Núñez, der 2022 für 85 Millionen Euro von Benfica Lissabon an die Anfield Road wechselte, überholen.

Tchouaméni würde zudem eine Lücke im Zentrum schließen, die Trainer Arne Slot dem Vernehmen nach gerne im Sommer schließen möchte.

In der kommenden Woche sind beide Teams jeweils am Dienstag in der Champions League gefragt. Die Blancos empfangen die AC Milan, Liverpool bekommt Besuch vom Deutschen Meister Bayer Leverkusen.