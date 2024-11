"An dem Tag werde ich aufhören": Cristiano Ronaldo gibt Einblick in Zeitplan für Ende seiner Karriere

Wann beendet Superstar Cristiano Ronaldo seine Karriere? Darüber hat der Portugiese nun gesprochen.

Im Gespräch mit Reportern sagte Ronaldo: "Ich will einfach nur genießen. Der Plan für das Karrierende - wenn es passieren muss, in ein oder zwei Jahren. Ich weiß es nicht. Ich werde bald 40. Solange ich mich motiviert fühle, mache ich weiter. An dem Tag, an dem ich mich nicht mehr motiviert fühle, werde ich aufhören. Wenn ich mich entscheide, die Nationalmannschaft zu verlassen, werde ich das spontan, aber wohlüberlegt tun. Es wird keine Vorankündigung geben."

CR7 gab auch einen Einblick in seine Gedanke für die Zeit nach der aktiven Laufbahn: "Ich kann mir nicht vorstellen, eine Mannschaft zu trainieren, das ist nicht in meinen Plänen. Meine Zukunft liegt in anderen Bereichen außerhalb des Fußballs, aber die Zeit wird zeigen, was passiert."