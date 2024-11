"20 Jahre Routine haben mich satt gemacht": Das kommt für Barcelona-Legende Gerard Piqué überhaupt nicht mehr in Frage

Gerard Pique gewann alles, was es zu gewinnen gibt

Piqué spielte schon in der Jugend für Barça, war mit 17 dann aber zu Manchester United gewechselt. Bei den Engländern konnte er sich jedoch zu keinem Zeitpunkt einen Stammplatz erarbeiten, blieb inklusive einer einjährigen Leihe zu Real Saragossa (2006/07) vier Jahre im Old Trafford unter Vertrag.

2008 kehrte Piqué nach Barcelona zurück, in mehr als 14 Jahren sollte er insgesamt 616 Pflichtspiele für die Katalanen absolvieren, gewann mit ihnen unter anderem dreimal die Champions League und neun spanische Meistertitel. Zudem holte Piqué mit Spanien sowohl den WM- als auch den EM-Titel (2010 und 2012). Für die Nationalmannschaft kam er auf 102 Länderspiele.

Zudem sprach Piqué über die goldene Ära bei Barça unter Trainer Pep Guardiola (2008 bis 2012).

"Wir hatten unglaubliches Talent, aber die Kombination mit Pep hat es außergewöhnlich werden lassen", betonte er. "Wir hatte Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets, alle in La Masia groß geworden. Wir kannten einander daher sehr gut und alles war natürlich. Pep ist in taktischer und strategischer Hinsicht ein Genie, er kann Spiele lesen und gibt dir wichtige Tools für Offensive und Defensive an die Hand. Und in Sachen Motivation ist er unübertreffbar, so konnte er unsere Konzentration über Jahre hinweg hoch halten."