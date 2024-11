1. FC Heidenheim, Conference League heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Heart of Midlothian vs. FCH im TV und Livestream?

Der 1. FC Heidenheim spielt in der Conference League am heutigen Donnerstag (7. November) in Schottland und tritt dort gegen Heart of Midlothian an. Der Anpfiff für das Spektakel am 3. Spieltag soll um 21.00 Uhr im Tynecastle in Edinburgh erfolgen.

Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer die das Duell des FCH in der Conference League live im TV und Stream zeigt.