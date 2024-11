1,7 Milliarden Euro von Nike – aber ein großes Problem für den FC Barcelona besteht wohl weiterhin

Trotz der Nike-Millionen: FC Barcelona kann Dani Olmo nicht für die Rückrunde registrieren

Einem Bericht der Sport zufolge wird es Barcelona allerdings trotz des verbesserten Nike-Vertrages nicht möglich sein, alle Kriterien für LaLigas 1:1-Regel zu erfüllen. Diese würde garantieren, dass man seine Einnahmen 1:1 in Spielertransfers oder deren Gehälter investieren kann.

Laut Sport fehlen Barça allerdings zehn Millionen Euro, um den Kriterien der 1:1-Regel zu entsprechen. Und das würde wiederum bedeuten, dass man Dani Olmo nicht für die zweite Saisonhälfte registrieren könnte. Der im Sommer von RB Leipzig verpflichtete Mittelfeldspieler konnte bisher nur bis Ende dieses Jahres bei LaLiga registriert werden.

Man müsse bei den Blaugrana daher nun doch andere Wege finden, um Olmos Registrierung zu garantieren.

Sportlich läuft es für Barcelona in dieser Saison unter dem neuen Trainer Hansi Flick bisher sehr gut. In LaLiga steht man souverän an der Tabellenspitze, in der Champions League befindet man sich nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen auf Kurs in Richtung direkter Qualifikation für die K.o.-Phase.