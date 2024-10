"Wenn ich etwas zu sagen hätte": Toni Kroos nennt seine Kandidaten für den Ballon d'Or

Vor seinem Karriereende nach der EM holte Kroos mit den Königlichen das Double aus Champions League und La Liga, galt selbst als einer der Mitfavoriten auf den begehrten goldenen Ball.

"Ich bin nicht da, weil an dem Tag bin ich bei der Icon League, Prioritäten und so. Vielleicht ein kleiner Wink, dass ich möglicherweise nicht Erster bin", sagte Kroos mit einem Augenzwinkern: "Ich denke nicht, dass eine Absage meinerseits akzeptiert worden wäre, wenn ich gewonnen hätte."

Unabhängig seiner eigenen Favoriten glaubt der Rio-Weltmeister bei der Gala am 28. Oktober im Theatre du Chatelet in Paris indes an folgende Reihenfolge: "Vini eins, Rodri zwei, Jude drei."