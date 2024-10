"Schrecklicher Verlust": Griechischer Nationalspieler George Baldock stirbt mit nur 31 Jahren

George Baldock spielte lange für Sheffield United

Vor seinem Wechsel nach Griechenland hatte Baldock sieben Jahre für Sheffield United in England gespielt. In der vergangenen Saison war er mit dem Klub aus der Premier League abgestiegen. Aufgrund einer Verletzung war der Verteidiger nicht für das Nations-League-Spiel gegen England am Donnerstag (20.45 Uhr) in Wembley nominiert worden, berichtet der griechische Fernsehsender ERT.

Sowohl die offizielle Website von Panathinaikos als auch die Social-Media-Seiten des Klubs auf X und Facebook wurden zu Ehren des Spielers geschwärzt - ebenso wie jene von Baldocks früherem Klub Sheffield.