Lionel Messi schießt Inter Miami zu Punkterekord - Ticket für Klub-WM sicher

Das Team aus Florida qualifizierte sich als beste Mannschaft der Hauptrunde der Major League Soccer (MLS) für den Wettbewerb. FIFA-Präsident Gianni Infantino verkündete die Neuigkeit nach dem spektakulären 6:2 (2:2) Miamis gegen New England Revolution höchstpersönlich auf dem Platz.

Dort hatte Superstar Messi zuvor wie in seinen besten Tagen gezaubert. Nach seiner Einwechslung beim Stand von 2:2 nach 57 Minuten gelang dem 37-Jährigen ein lupenreiner Hattrick (78./81./89.). Durch den Sieg am letzten Spieltag der regulären Saison stellte Miami einen Ligarekord auf. 74 Punkte hatte vor Inter noch kein Klub geholt, die alte Bestmarke von New England lag bei 73 Zählern im Jahr 2021.