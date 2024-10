Doppelpack! Lionel Messi gewinnt mit Inter Miami den Supporter's Shield - 46. Trophäe seiner Karriere

Inter Miami hat sich frühzeitig den Titel des Supporters' Shield als bestes Team der Hauptrunde gesichert. Das Team aus Florida um den achtmaligen Weltfußballer gewann beim amtierenden Champion und Verfolger Columbus Crew mit 3:2 (2:0). Der Supporter's Shield ist zudem der insgesamt 46. Titel in der Karriere des Argentiniers. Damit baute Messi seinen eigenen Rekord aus.

Er selbst leitete kurz vor der Pause mit einem Doppelschlag den Sieg ein: Erst traf der Argentinier zur Führung (45.), kurz darauf erhöhte er per direktem Freistoß (45.+5). Den schnellen Anschlusstreffer von Diego Rossi (46.) 20 Sekunden nach Wiederanpfiff konterte Luis Suarez (48.). Cucho Hernandez (61., Handelfmeter) verkürzte nur noch, die große Chance zum Ausgleich vergab er per Strafstoß (84.).

Inter Miami bekommt es am Samstag auswärts mit dem Toronto FC zu tun. Zwei Wochen später empfängt man die New England Revolution. Das Finale um den MLS Cup wird am 7. Dezember ausgespielt.